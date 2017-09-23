Армения и Науру установили дипломатические отношения

22-го сентября в Нью-Йорке министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и Президент, министр иностранных дел и торговли Науру Барон Вака подписали протокол об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МИД Армении, президент Науру и министр иностранных дел Армении выразили надежду, что установление дипломатических отношений предоставит возможность для налаживания взаимовыгодного сотрудничества на международных платформах.