Власти Сирии приветствуют участие Китая в послевоенном восстановлении страны

Правительство Сирии благодарит Китай за его справедливую позицию по сирийскому кризису и приветствует активное участие КНР в послевоенном восстановлении страны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в пятницу на полях Генеральной Ассамблеи ООН заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем во время встречи со своим китайским коллегой Ван И.

"Сирия благодарит Китай за его справедливую позицию, которой он на протяжении долгого времени придерживается относительно сирийского кризиса, высоко ценит ту конструктивную роль, которую КНР играет в восстановлении мира и стабильности в Сирии", - приводятся его слова в опубликованном в субботу сообщении МИД КНР.

"Приветствуем активное участие Китая в послевоенном восстановлении Сирии", - указал глава сирийского внешнеполитического ведомства.

"Надеемся, что правительство Сирии и различные группы внутри страны ускорят процесс политического урегулирования в рамках ООН и достигнут прогресса в скорейшем восстановлении стабильности в стране", - сказал в ответ глава МИД КНР Ван И.