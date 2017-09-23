Представитель Армении будет наблюдателем на референдуме о независимости Иракского Курдистана



По приглашению комиссии, проводящей референдум о независимости Иракского Курдистана в Эрбиль направился наблюдателем председатель Демократической партии Армении Арам Саргсян. Об этом сообщает « Об этом сообщает « Арменпресс , ссылаясь на информационную службу Демпартии Армении.