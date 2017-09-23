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Представитель Армении будет наблюдателем на референдуме о независимости Иракского Курдистана


По приглашению комиссии, проводящей референдум о независимости Иракского Курдистана в Эрбиль направился наблюдателем председатель Демократической партии Армении Арам Саргсян.

 Об этом сообщает «Арменпресс, ссылаясь на информационную службу Демпартии Армении.

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