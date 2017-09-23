Министр иностранных дел Армении встретился с председателем Международной кризисной группы

Находящийся в Нью-Йорке министр ИД РА Э. Налбандян 22 сентября встретился с председателем Международной кризисной группы Жаном-Мари Геенно.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении печати, информации и по связям с общественностью МИД РА, глава МКГ представил министру Э. Налбандяну направления деятельности организации и проводимые исследования.

Э. Налбандян, отметив важность работы МКГ, подчеркнул, что доклады группы должны быть основаны на надежных источниках, беспристрастном анализе, учитывать мнения всех заинтересованных сторон и способствовать процессу переговоров, направленных исключительно на мирное решение конфликтов.

По прсьбе главы МКГ, Э. Налбандян подробно описал усилия Армении и ОБСЕ по решению карабахского конфликта, а также грубейшие нарушения международного права, совершенные азербайджанской стороной во время широкомасштабной агрессии против Арцаха в апреле 2016 г.