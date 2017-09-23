Ара Баболян направится в Грузию с официальным визитом

Председатель Национального собрания РА Ара Баблоян 25-26 сентября направится с официальным визитом в Грузию, где проведет встречи с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе, президентом Гиоргием Маргвелашвили, премьером Гиоргием Квирикашвили, католикосом-патриархом всея Грузии Илией Вторым, министром иностранных дел Михеилом Джанелидзе.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью и средствами информации НС РА.