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Ара Баболян направится в Грузию с официальным визитом


Председатель Национального собрания РА Ара Баблоян 25-26 сентября направится с официальным визитом в Грузию, где проведет встречи с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе, президентом Гиоргием Маргвелашвили, премьером Гиоргием Квирикашвили, католикосом-патриархом всея Грузии Илией Вторым, министром иностранных дел Михеилом Джанелидзе.

 Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью и средствами информации  НС РА.

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