В Венесуэле выстроились многочасовые очереди за бензином

На заправках сразу в нескольких штатах Венесуэлы выстроились многочасовые очереди за бензином.

Как сообщает «Арменпресс», об этом передает «Интерфакс».

В Каракасе время ожидания доходит до четырех часов, очереди насчитывают до трех сотен автомобилистов. Сообщается, что нехватка топлива может привести к перебоям в поставках продуктов питания.

Венесуэла, экономика которой в значительной степени зависит от нефтяных доходов, переживает один из самых тяжелых кризисов в своей истории. В стране наблюдается недостаток продуктов питания и многих видов товаров.