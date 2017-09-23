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В Венесуэле выстроились многочасовые очереди за бензином


На заправках сразу в нескольких штатах Венесуэлы выстроились многочасовые очереди за бензином.

Как сообщает «Арменпресс», об этом передает «Интерфакс».

В Каракасе время ожидания доходит до четырех часов, очереди насчитывают до трех сотен автомобилистов. Сообщается, что нехватка топлива может привести к перебоям в поставках продуктов питания.

Венесуэла, экономика которой в значительной степени зависит от нефтяных доходов, переживает один из самых тяжелых кризисов в своей истории. В стране наблюдается недостаток продуктов питания и многих видов товаров.



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