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Карен Григорян и Арман Микаелян возглавляют таблицу “Ереван опен”


В академии шахмат Армении состоялись игры 4-ого тура “Ереван опен”.

Как сообщает «Арменпресс»в центральных партиях зафиксированы следующие результаты:  Арман Микаелян на 13-ом ходу победил Амина Табатабеи, Карен Григорян – Артура Габриеляна, противостояние дважды олимпийских чемпионов Арташеса Минасяна и Тиграна Л. Петросяна завершилось победой последнего, а на первой доске сыграли вничью гроссмейстер Алексей Кислинский и Алексей Александров.

После 4-х туров таблицу возглавляют Карен Григорян и Арман Микаелян. 13 шахматистов уступают им пол-очка. В пятом туре лидеры сыграют друг с другом.

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