Карен Григорян и Арман Микаелян возглавляют таблицу “Ереван опен”

В академии шахмат Армении состоялись игры 4-ого тура “Ереван опен”.

Как сообщает «Арменпресс», в центральных партиях зафиксированы следующие результаты: Арман Микаелян на 13-ом ходу победил Амина Табатабеи, Карен Григорян – Артура Габриеляна, противостояние дважды олимпийских чемпионов Арташеса Минасяна и Тиграна Л. Петросяна завершилось победой последнего, а на первой доске сыграли вничью гроссмейстер Алексей Кислинский и Алексей Александров.

После 4-х туров таблицу возглавляют Карен Григорян и Арман Микаелян. 13 шахматистов уступают им пол-очка. В пятом туре лидеры сыграют друг с другом.