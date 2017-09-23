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Армянские таможенники победили в международном турнире по мини-футболу


В белорусском городе Брест проходил 11-й международный турнир по мини-футболу среди таможенных служб, в котором участвовали  команды из Армении. России, Беларуси, Украины и Киргизии. Команда таможенников Армении  заняла первое место  и впервые стала победителем турнира. На втором месте белорусы, на третьем – украинцы. Армянским таможенникам вручил кубок и награды председатель таможенного комитета Беларуси Юрий Сенко.

Об этом  «Арменпресс» сообщили в отделе информации и по связям с общественностью Комитета по госдоходам при правительстве РА.

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