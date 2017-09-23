Армянские таможенники победили в международном турнире по мини-футболу

В белорусском городе Брест проходил 11-й международный турнир по мини-футболу среди таможенных служб, в котором участвовали команды из Армении. России, Беларуси, Украины и Киргизии. Команда таможенников Армении заняла первое место и впервые стала победителем турнира. На втором месте белорусы, на третьем – украинцы. Армянским таможенникам вручил кубок и награды председатель таможенного комитета Беларуси Юрий Сенко.

сообщили в отделе информации и по связям с общественностью

Об этом «Арменпресс» Комитета по госдоходам при правительстве РА.