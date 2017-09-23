Араик Арутюнян принял делегацию армянской общины Торонто

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Арцаха Араик Арутюнян 22 сентября принял делегацию армянской общины Торонто во главе с Акопом Джамбазяном. Об этом сообщили «Арменпресс» из отдела информации и по связям с общественностью администрации правительства Арцаха.

Арутюнян приветствовал делегацию и отметил, что канадская армянская община одна из самых организованных. “Радует, что армяне Каанады сумели организоваться и сохранить свою идентичность. Хочу выделить большую и важную роль общины в развитии Арцаха, за что приношу свою глубокую благодарность”, - сказал о.и. премьера и добавил, что благодаря Всеармянскому фонду “Айастан” и других благотворительных организаций в Арцахе реализованы множество программ.

В свою очередь А. Джамбазян поблагодарил за прием и отметил, что их очередной визит в Арцах также с благотворительной целью и все армяне Канады стоят рядом с Арцахом.

“Живя вдалеке от родины, мы всегда интересуемся ее проблемами и хотим видеть их решенными днем раньше. Мы в этот раз привезли лекарства и предметы, необходимые Армии обороны”, - сказал А. Джамбазян.

Во время встречи были обсуждены также некоторые вопросы укрепления сотрудничества Арцаха и армянской общины Канады.