Налбандян встретился с сопредседателями Минской группы и Каспршиком
09:51, 23 Сентябрь, 2017
В рамках рабочего визита в Нью-Йорк министр ИД Армении Э. Налбандян встретился с сопредседателями Минской группы СБСЕ И. Поповым (Россия), С. Висконти (Франция), и Э. Шофером (США). Об этом «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь МИД Т. Балаян. На встрече присутствовал также Личный представитель действующего председателя ОБСЕ А. КаспршикПредполагается, что 23 сентября Налбандян встретится с министром ИД Азербайджана Э. Мамедъяровым для обсуждения организации возможной встречи президентов двух стран, а также графика предусмотренных посещений региона сопредседателями.
- Любое изменение, чреватое угрозой Арцаху, неприемлемо – Карен Мирзоян
- Армения приобретает столько оружия, сколько необходимо для обеспечения безопасности
страны – Мовсес Акопян
- О сдаче территорий речи нет – Ара Баблоян
- Шаварш Кочарян: переговорный процесс для Азербайджана всего лишь ширма, за которой он закупает оружие и продолжает сеять ложь
- Председатель НС Армении заверяет, что никакое решение не может быть выше волеизъявления народа Арцаха