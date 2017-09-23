Налбандян встретился с сопредседателями Минской группы и Каспршиком

В рамках рабочего визита в Нью-Йорк министр ИД Армении Э. Налбандян встретился с сопредседателями Минской группы СБСЕ И. Поповым (Россия), С. Висконти (Франция), и Э. Шофером (США). Об этом «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь МИД Т. Балаян. На встрече присутствовал также Личный представитель действующего председателя ОБСЕ А. Каспршик

Предполагается, что 23 сентября Налбандян встретится с министром ИД Азербайджана Э. Мамедъяровым для обсуждения организации возможной встречи президентов двух стран, а также графика предусмотренных посещений региона сопредседателями.