Время в Ереване: 11:07:36,   23 Сентябрь

Налбандян встретился с сопредседателями Минской группы и Каспршиком


В рамках рабочего визита в Нью-Йорк министр ИД Армении Э. Налбандян встретился с сопредседателями Минской группы СБСЕ И. Поповым (Россия), С. Висконти (Франция), и Э. Шофером (США). Об этом «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь МИД Т. Балаян. На встрече присутствовал также Личный представитель действующего председателя ОБСЕ А. Каспршик

Предполагается, что 23 сентября Налбандян встретится с министром ИД Азербайджана Э. Мамедъяровым для обсуждения  организации возможной встречи президентов двух стран, а также графика предусмотренных посещений региона сопредседателями.

Также по теме

... последнее новостей в сюжете "Карабахский вопрос"
Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации