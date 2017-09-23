Европейские индексы - 22-09-17
МОСКВА, 23 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 сентября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.06% и составил 12592.35 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.27% и составил 5281.29 пункта, британский FTSE вырос на 0.64% и составил 7310.64 пункта, российский MICEX снизился на 0.42% и составил 2051.63 пункта, а RTSI вырос на 0.26% и составил 1122.42 пункта.
- 09:10 Европейские индексы - 22-09-17
- 09:09 Американские индексы - 22-09-17
- 09:08 Цены на цветные металлы - 22-09-17
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