Европейские индексы - 22-09-17

МОСКВА, 23 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.06% и составил 12592.35 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.27% и составил 5281.29 пункта, британский FTSE вырос на 0.64% и составил 7310.64 пункта, российский MICEX снизился на 0.42% и составил 2051.63 пункта, а RTSI вырос на 0.26% и составил 1122.42 пункта.