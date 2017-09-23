Цены на цветные металлы - 22-09-17

ЛОНДОН, 23 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 22 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.67% и составила 2160.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.05% и составила 6450.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.40% и составила 2480.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.65% и составила 10650.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.22% и составила 20625.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.03% и составила 3077.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 59500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.