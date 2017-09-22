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Задержан 30-летний иранец, объявленный в розыск иранскими правоохранительными органами


21 сентября в 3:05 на КПП «Баграташен» был задержан гражданин ИРИ Магди Н., 1987 г.р., который с 3 июля разыскивался Иранскими правоохранительными органами по обвинению по статье 1 Кодекса ИРИ по ужесточению предусмотренного наказания (мошенничество, продажа чужого имущества). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения



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