Задержан 30-летний иранец, объявленный в розыск иранскими правоохранительными органами

21 сентября в 3:05 на КПП «Баграташен» был задержан гражданин ИРИ Магди Н., 1987 г.р., который с 3 июля разыскивался Иранскими правоохранительными органами по обвинению по статье 1 Кодекса ИРИ по ужесточению предусмотренного наказания (мошенничество, продажа чужого имущества). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения