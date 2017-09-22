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Три члена Палаты представителей США попали в «черный список» Азербайджана


Министерство иностранных дел Азербайджана включило трех членов Палаты представителей США - Фрэнка Паллоне, Давида Валадао и Тулси Гебрд в «черный список» МИД, сообщает Арменпресс со ссылкой на azadliq.org.

МИД Азербайджана включает в этот список политических, общественных и культурных деятелей, которые посетили Арцах.

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