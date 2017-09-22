В Киеве отметили 200-летие Ивана Айвазовского открытием выставки

В Национальном музее «Киевская картинная галерея» открылся выставочный проект «Гений и море. Традиции, поиски, открытия» в честь 95-летия музея и 200-летия со дня рождения Ивана Айвазовского.

Выставка вызвала большой интерес, на презентации присутствовали известные деятели культуры и искусства.

Организацию выставки поприветствовал глава Союза армян Украины Вилен Шатворян. «Благодаря инициативам профессионалов, творчество выдающихся соотечественников продолжает радовать ценителей искусства», — как сообщает Арменпресс, отметил Вилен Шатворян в комментарии AnalitikaUA.net.

Как отметили организаторы описывая творческий путь художника: «Это был выдающийся пейзажист, основоположник маринизма, творчество которого вобрало лучшие традиции армянской, украинской и русской культур. Он вошел в историю изобразительного искусства как непревзойденный певец моря. Никто из его современников не смог с такой силой и вдохновением показать величие и красоту морской стихии.

В экспозиции представлены более 60 произведений живописи и графики ХVIII-ХХ вв. из коллекции музея, которые объединены морской тематикой. Также предусмотрен показ фотографий картин Айвазовского, утраченных музеем во время Второй мировой войны и экспонатов музея Шереметьевых: архивные материалы, фотографии, различные предметы, находящиеся на военных кораблях XIX в. и личные вещи морских офицеров – современников И. Айвазовского».

Экспозиция также включает более десятка живописных и графических произведений, которые представляют разные периоды творчества художника. Выставка будет проходить до 31 октября.

Как рассказала посетившая презентацию известная пианистка, участница Гражданской платформы «Армяне Украины» Ольга Варданян, — залы были переполнены. «Выставка вызвала живой интерес посетителей. Неповторимый стиль и мастерство Ивана (Ованнеса) Айвазовского производят неизгладимое впечатление и желание вернуться, чтобы вновь окунуться в мир, созданный Гением».