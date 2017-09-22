Председатель Национального Собрания Армении принял лорда Ара Дарзи

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян принял 22 сентября члена Палаты лордов Великобритании, профессора армянского происхождения, лорда Ара Дарзи.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, на встрече присутствовал также посол Армении в Великобритании Армен Саркисян.

Приветствуя гостей, спикер отметил большой вклад лорда Дерзи в развитие медицины и хирургии. Отметив важность сотрудничества Армения-Диаспора, Баблоян подчеркнул, что в Армении приоритетами являются развитие демократии, защита прав человека, развитие сфер образования и здравоохранения.

Собеседники отметили важность реализации совместных программ в сфере здравоохранения, обмена опытом.