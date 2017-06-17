Предстоящие на 23 сентября мероприятия
18:12, Сентябрь 22, 2017
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- 21:20 Президент Армении присутствовал на премьере музыкальной постановки "Наше обещание", посвященной фильму "Обещание"
- 21:12 Из 26 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 20 и 22 сентября, раскрыто 25
- 20:51 Предстоящие на 23 сентября мероприятия
- 20:31 Глава МИД Арцаха принял прибывших из Турции представителей интеллигенции
- 20:23 Спасатели МЧС Армении примут участие в учениях НАТО «Босния и Герцеговина 2017»
- 20:05 Три члена Палаты представителей США попали в «черный список» Азербайджана
- 19:34 В Киеве отметили 200-летие Ивана Айвазовского открытием выставки
- 19:17 Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Австралии Гледис Береджиклян награждена медалью «Мхитар Гош»
- 18:52 Председатель Национального Собрания Армении принял лорда Ара Дарзи
- 18:12 Предстоящие на 23 сентября мероприятия
- 18:06 Армения установила дипломатические отношения с Сент-Китс и Невисом
- 17:50 Эйфелеву башню с момента ее открытия в 1889 году посетили 300 млн человек
- 17:40 Обвинения в причастности к теракту в Лондоне предъявили 18-летнему сирийцу
- 17:33 Умерла пережившая атомную бомбардировку Хиросимы писательница
- 17:26 В правительстве обсуждены вопросы реализации обязательств по использованию GSP+
- 17:17 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-09-17
- 17:17 Азиатские индексы - 22-09-17
- 17:08 Тиллерсон заявил, что остается на посту госсекретаря США
- 17:06 Правительство Армении планирует реформировать инфраструктуры аэропорта Гюмри
- 17:04 Президент Армении принял депутата парламента Турции Каро Пайлана
- 17:03 Ученые назвали легкий и эффективный способ продлить жизнь
- 17:00 В провозглашенной курдами Федерации Северной Сирии начались выборы
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- 16:36 Венгрия потребовала от ЕС уважать свое желание не быть страной мигрантов
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- 16:24 Глава департамента экономики Каталонии отправлен в отставку
- 16:24 Азербайджан – открыто пропагандирующая армянофобию страна: вице-спикер НС Армении
- 16:11 В Баку Ашотян обратился к властям с призывом не воспитывать будущие поколения в духе ненависти к армянам и ксенофобии
- 16:09 Трамп назвал Ким Чен Ына "психом"
- 16:05 Германия в воскресенье определится с новым канцлером
- 15:57 Председатель НС Армении присутствовал на мероприятии, посвященном 20-летию учреждения Армяно-американского центра здоровья
- 15:56 Заплатить кровными: сосуды руки вместо кредитной карты
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- 15:11 Умерший 25 лет назад Фрэнк Заппа отправляется в турне в виде голограммы
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