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В правительстве обсуждены вопросы реализации обязательств по использованию GSP+


В правительстве Армении во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном 22 сентября была проведена рабочая консультация, в ходе которой были обсуждены вопросы, связанные с процессом выполнения международных обязательств, взятых на себя Арменией, направленных на использование GSP+.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьеру было доложено о результатах работ по сферам, промежуточных результатах и дальнейших шагах. 

Глава правительства дал определенные указания ответственным сфер продолжить работу в скоординированном порядке и завершить их в установленные сроки.

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