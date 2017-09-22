В правительстве обсуждены вопросы реализации обязательств по использованию GSP+

В правительстве Армении во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном 22 сентября была проведена рабочая консультация, в ходе которой были обсуждены вопросы, связанные с процессом выполнения международных обязательств, взятых на себя Арменией, направленных на использование GSP+.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьеру было доложено о результатах работ по сферам, промежуточных результатах и дальнейших шагах.

Глава правительства дал определенные указания ответственным сфер продолжить работу в скоординированном порядке и завершить их в установленные сроки.