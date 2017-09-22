Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-09-17

ЕРЕВАН, 22 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 22 сентября, курс доллара США вырос на 0.07 драмa и составил 478.30 драм. Курс евро сократился на 0.30 драмa и составил 574.10 драм. Курс российского рубля вырос на 0.05 драмa и составил 8.31 драм. Курс британского фунта вырос на 0.90 драмa и составил 648.81 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 266.16 драмa и составила 19869.53 драм. Цена серебра сократилась на 3.04 драмa и составила 260.65 драм. Цена платины сократилась на 259.29 драмa и составила 14347.39 драм.