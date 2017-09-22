Азиатские индексы - 22-09-17
ТОКИО, 22 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 сентября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.25% и составил 20296.45 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.25% и составил 1664.61 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.16% и составил 3352.53 пункта, а HANG SENG снизился на 0.82% и составил 27880.53 пункта.
- 18:06 Армения установила дипломатические отношения с Сент-Китс и Невисом
- 17:50 Эйфелеву башню с момента ее открытия в 1889 году посетили 300 млн человек
- 17:40 Обвинения в причастности к теракту в Лондоне предъявили 18-летнему сирийцу
- 17:33 Умерла пережившая атомную бомбардировку Хиросимы писательница
- 17:26 В правительстве обсуждены вопросы реализации обязательств по использованию GSP+
- 17:17 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-09-17
- 17:17 Азиатские индексы - 22-09-17
- 17:08 Тиллерсон заявил, что остается на посту госсекретаря США
- 17:06 Правительство Армении планирует реформировать инфраструктуры аэропорта Гюмри
- 17:04 Президент Армении принял депутата парламента Турции Каро Пайлана
- 17:03 Ученые назвали легкий и эффективный способ продлить жизнь
- 17:00 В провозглашенной курдами Федерации Северной Сирии начались выборы
- 16:47 Армения и ЕС достигли значительных результатов в переговорах вокруг единой авиационной сферы
- 16:36 Венгрия потребовала от ЕС уважать свое желание не быть страной мигрантов
- 16:32 Тиллерсон призвал Москву и Вашингтон искать точки соприкосновения
- 16:24 Глава департамента экономики Каталонии отправлен в отставку
- 16:24 Азербайджан – открыто пропагандирующая армянофобию страна: вице-спикер НС Армении
- 16:11 В Баку Ашотян обратился к властям с призывом не воспитывать будущие поколения в духе ненависти к армянам и ксенофобии
- 16:09 Трамп назвал Ким Чен Ына "психом"
- 16:05 Германия в воскресенье определится с новым канцлером
- 15:57 Председатель НС Армении присутствовал на мероприятии, посвященном 20-летию учреждения Армяно-американского центра здоровья
- 15:56 Заплатить кровными: сосуды руки вместо кредитной карты
- 15:14 ООН: число бежавших в Бангладеш из Мьянмы рохинджа достигло 429 тысяч
- 15:11 Умерший 25 лет назад Фрэнк Заппа отправляется в турне в виде голограммы
- 15:08 Подлодка "Великий Новгород" ракетами "Калибр" уничтожила базы подготовки боевиков в Сирии
- 14:30 В сети показали новый экокурорт Ди Каприо
- 14:27 Китай выступил против новых санкций США в отношении Северной Кореи
- 13:57 Армения и Багамы установили дипломатические отношения
- 13:56 Спутники НАСА сняли на видео потоп, вызванный ураганом "Мария"
- 13:51 Гаро Пайлан: Турция также должна быть готова к урегулированию отношений с Арменией
- 13:50 СМИ: Иран представил баллистическую ракету с дальностью полета в 2 тыс. км
- 13:45 Вышел трейлер мультфильма Уэса Андерсона про говорящих собак
- 13:41 Глава МИД Австрии хочет организовать саммит Путина и Трампа в Вене
- 13:40 Армения установила дипломатические отношения с Палау и Микронезии
- 13:24 Во взорвавшейся в лондонском метро бомбе были поражающие элементы
16:28, 16.09.2017
Просмотрели 1833 раз Ни один «черный список» не закроет Арцах от международной общественности – Станислав Тарасов
15:37, 16.09.2017
Просмотрели 1776 раз На предстоящей сессии ПА ОДКБ Эдуард Шармазанов поднимет вопрос об армянофобской политике Азербайджана
19:55, 15.09.2017
Просмотрели 1451 раз Лапшин опровергает азербайджанскую ложь о попытке самоубийства: первая после выхода из тюрьмы запись блогера
12:04, 16.09.2017
Просмотрели 1393 раз Лапшин поблагодарил всех, кто помог ему выйти из азербайджанского кошмара
14:53, 16.09.2017
Просмотрели 1365 раз В этом году премии имени Гранта Динка удостоились турецкий правозащитник и китайский художник