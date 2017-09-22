Азиатские индексы - 22-09-17

ТОКИО, 22 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.25% и составил 20296.45 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.25% и составил 1664.61 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.16% и составил 3352.53 пункта, а HANG SENG снизился на 0.82% и составил 27880.53 пункта.