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Тиллерсон заявил, что остается на посту госсекретаря США


Рекс Тиллерсон, говоря о себе в третьем лице, заявил, что госсекретарь США планирует оставаться на своем посту.

Ранее в СМИ проходили сообщения о том, что Тиллерсон может уйти в отставку, а его место займет постпред США при ООН Никки Хейли,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я думаю, у нас есть госсекретарь. И я думаю, он планирует оставаться на посту", — сказал Тиллерсон в интервью телекомпании АВСна просьбу прокомментировать эти слухи.

В четверг Хейли заявила, что не хочет быть госсекретарем США.

 

 



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