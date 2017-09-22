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Президент Армении принял депутата парламента Турции Каро Пайлана


Президент Армении Серж Саргсян 22 сентября принял депутата парламента Турции Каро Пайлана, прибывшего в Ереван для участия в VI конференции Армения-Диаспора. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, глава государства поприветствовал депутата-армянина, отметив важность его участия в посвященной обсуждению вопросов всеармянской повестки конференции и его готовности внести свой вклад в решение данных вопросов. 

Каро Пайлан представил Сержу Саргсяну текущее состояние армянской общины Турции, побеседовал с президентом о касающихся общинной жизни вопросах, к которым депутат обращается и в парламенте Турции.

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