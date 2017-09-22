Армения и ЕС достигли значительных результатов в переговорах вокруг единой авиационной сферы

Текст, подготовленный в результате переговоров между Арменией и Европейским Союзом по формированию Единой авиационной зоны, уже приведен в окончательный вид. Как передает Арменпресс, об этом 22 сентября сообщил начальник Главного управления гражданской авиации Армении Сергей Аветисян.

«Мы уже закончили текст и отправили его нашим европейским партнерам», - сказал он.

Аветисян отметил, что можно будет подписать документ после получения ответа от ЕС и решения определенных вопросов.

Армения также ведет переговоры с Евразийским экономическим союзом по дорожной карте, которая приведет к созданию равных условий между государствами-членами Союза.