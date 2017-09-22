Венгрия потребовала от ЕС уважать свое желание не быть страной мигрантов

Венгрия требует от Евросоюза уважать свое желание не быть многонациональной страной, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с премьер-министром Польши Беатой Шидло в Варшаве в пятницу.

"В Европе наступила новая ситуация. Очень выразительно видно, что Европа делится на две группы – страны, которые стали иммигрантскими – это в основном бывшие колониальные страны — и страны неиммигрантские, которые демографические проблемы хотят решить с помощью своей семейной политики", — сказал Орбан.

"Мы не хотим стать иммигрантской страной. Но сейчас страны иммигрантские хотят, чтобы мы стали такими же", — добавил он.

"Мы отвечаем за будущее венгров, в том числе еще не родившихся. Мы не хотим им в качестве наследия оставить иммигрантскую страну. Мы не критикуем страны иммигрантские, но требуем, чтобы уважали нашу позицию", — заявил венгерский премьер. "Не хотим стать страной эмигрантской. Не хотим смешанного населения. Мы ищем другой выход", — заключил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В свою очередь Шидло заявила, что премьеры двух стран имеют общую позицию в отношении европейского миграционного кризиса.

"Выбранная нашими правительствами форма противостояния нелегальной миграции оказалась правильной. Главная цель – безопасность граждан", — сказала польский премьер.