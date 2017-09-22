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Трамп назвал Ким Чен Ына "психом"


Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына сумасшедшим и заявил, что тот столкнется с беспрецедентными сложностями.

"Северокорейский Ким Чен Ын - очевидно, сумасшедший, который совершенно спокойно относится к тому, чтобы убивать и морить голодом собственных людей. Ему предстоит пройти через такие испытаниями, с которыми он еще никогда не сталкивался", - написал американский президент в своем твиттере,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее в сентябре лидеры КНДР и США уже обменялись угрозами.

 

 

 



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