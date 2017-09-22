В Баку Ашотян обратился к властям с призывом не воспитывать будущие поколения в духе ненависти к армянам и ксенофобии

На конференции СЕ “Евронест”, проходящей в Баку, 22 сентября выступил глава армянской делегации, председатель постоянной комиссии по внешним сношениям НС РА Армен Ашотян. Как сообщили «Арменпресс» в постоянной комисси по внешним сношениям НС, А. Ашотян выразил благодарность за организацию конференции и приглашение, обратился к решению делегации НС Армении поехать в Баку, отметив, что это решение обусловлено тем, что Армения, считает себя носителем европейских ценностей и членом ее семьи, почему и не могла остаться в стороне от такого мероприятия.

Ашотян также обратился к выступлениям ряда азербайджанских ораторов, пытающихся использовать площадку конференции для антиармянской пропаганды, и отметил, что армянская делегация приехала в Баку для обсуждения проблематики конференции, а не проблемы Нагорного Карабаха.

Ашотян подчеркнул, что в конфликтах страдают все стороны, поэтому нужно выслушивать всех и обсуждать вопросы в рамках международного права, гуманизма и прав человека, независимо от политических, национальных, этических и иных пристрастий.

Он обратился к властям Азербайджана с призывом не воспитывать будущие поколения в духе ненависти к армянам и ксенофобии, что будет иметь отрицательные последствия для всего региона.

А. Ашотян также обратился к проблеме формирования в азербайджанской образовательной системе антиармянских стереотипов.

В конце выступления А. Ашотян передал замминистра образования Азербайджана исследование «Azerbaijan: childhood in hate», подтверждающее пропаганду армяноненавистничества в этой стране.