Заплатить кровными: сосуды руки вместо кредитной карты

Супермаркет сети Costcutter в Лондоне тестирует биометрическую платежную систему, в которой для оплаты товаров используется уникальный рисунок вен пальцев, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Технология, при которой электронный сканер-считыватель отображает вены пальцев и генерирует уникальный пароль, опробована в супермаркете Costcutter на территории кампуса лондонского Университета Брунеля.

Впоследствии, если тестирование пройдет успешно, технологию Fingopay могут начать использовать и в других магазинах сети.

Во время регистрации пользователям необходимо привязать венозный рисунок пальца к кредитной или дебетовой карте, чтобы затем оплачивать товары, не имея при себе ни карточки, ни наличных.

Технологию Fingopay разработал технологический гигант Hitachi, а биометрическая платежная компания Sthaler получила лицензию на ее запуск в розничном секторе.

Новый способ оплаты особенно понравится молодежи, убежден исполнительный директор Sthaler Ник Драйден.

"Сегодняшней молодежи нужно, чтобы все было проще, удобнее, безопаснее и быстрее", - говорит глава Sthaler.