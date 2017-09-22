Председатель НС Армении присутствовал на мероприятии, посвященном 20-летию учреждения Армяно-американского центра здоровья

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 22 сентября принял участие в мероприятии, посвященном 20-летию учреждения Армяно-американского центра здоровья, на котором присутствовали первая леди Армении Рита Саргсян, министр здравоохранения Л.Алтунян, министр диаспоры Г.Акопян, бизнесмен и меценат Р.Варданян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, председатель НС, поздравляя с 26-й годовщиной Независимости РА, отметил, что с обретением суверенности армянский народ в своей новейшей истории добился многих новых достижений, в том числе в сфере здравоохранения. Одним из них явилось учреждение Армяно-американского центра здоровья с высоквалифицированным медперсоналом и великолепным зданием.

По словам спикера, своим существованием Центр в первую очередь обязан тем, кто своими усилиями, материальной и моральной поддержкой пополнил здравоохранительную систему Армении новой структурой.

А.Баблоян также отметил, что он, будучи в свое время министром здравоохранения, участвовал в создании Центра и лично знает его учредителей - Р.Палян, Гр.Акопян, Х.Акопян, а также многих из медперсонала.

Председатель НС убежден, что их высокие профессиональные возможности содействуют улучшению здоровья и качества жизни населения.

В связи с 20-летием Армяно-американского центра здоровья спикер НС наградил учредителя Центра Р.Палян Почетной грамотой НС, а директора Х.Акопян – Памятной медалью Председателя НС.