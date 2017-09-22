Умерший 25 лет назад Фрэнк Заппа отправляется в турне в виде голограммы

Фрэнк Заппа снова отправляется в турне, спустя почти 25 лет после своей смерти. На этот раз в виде голограммы, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Серия концертов, на которых, кроме голограммы Заппы, будут выступать и его бывшие музыкальные сотоварищи, начнется к концу 2017 года и продлится в 2018 году.

Голограмму создает компания Eyellusion, которая в прошлом уже отправила в турне голограмму Ронни Джеймса Дио.

Гвоздем программы, как пишет Rolling Stone, будет написанная Фрэнком Заппой опера из трех частей "Гараж Джо" (Joe's Garage). Как и при жизни Заппы, его голограмма будет исполнять роль "Central Scrutinizer" ("центрального досконального расследователя").

Где именно состоятся выступления, пока неизвестно.