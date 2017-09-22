Умерший 25 лет назад Фрэнк Заппа отправляется в турне в виде голограммы
Фрэнк Заппа снова отправляется в турне, спустя почти 25 лет после своей смерти. На этот раз в виде голограммы, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.
Серия концертов, на которых, кроме голограммы Заппы, будут выступать и его бывшие музыкальные сотоварищи, начнется к концу 2017 года и продлится в 2018 году.
Голограмму создает компания Eyellusion, которая в прошлом уже отправила в турне голограмму Ронни Джеймса Дио.
Гвоздем программы, как пишет Rolling Stone, будет написанная Фрэнком Заппой опера из трех частей "Гараж Джо" (Joe's Garage). Как и при жизни Заппы, его голограмма будет исполнять роль "Central Scrutinizer" ("центрального досконального расследователя").
Где именно состоятся выступления, пока неизвестно.