Китай выступил против новых санкций США в отношении Северной Кореи

Китай выступает против санкций в отношении КНДР, введенных США в одностороннем порядке, без одобрения Совбеза ООН. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Если вы говорите о новом пакете санкций, подписанных вчера президентом Трапом, то позиция Китая по этому вопросу известна: мы выступаем против односторонних санкций вне рамок Совета Безопасности ООН. Эта позиция четкая и последовательная", — заявил на брифинге Лу Кан.

Накануне Трамп сообщил, что подписал указ о введении санкций в отношении компаний и частных лиц, ведущих торговлю с КНДР. Белый дом сообщил, что новые санкции могут коснуться любого, кто ведет торговлю с КНДР, поставляет туда технологии или предоставляет какие-либо услуги.