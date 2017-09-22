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Спутники НАСА сняли на видео потоп, вызванный ураганом "Мария"


Климатические спутники НАСА получили детальные данные и сняли на видео процесс затопления островов Карибского моря дождями, вызванными ураганом "Мария". Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба космического агента.

"Ураган "Мария" вызвал катастрофические потопы в Пуэрто-Рико и затопил столицу острова, Сан-Хуан. Сейчас "Мария" переместилась к северо-востоку от острова, но она по-прежнему будет  влиять на уровень осадков на Пуэрто-Рико и вызовет мощные дожди сегодня", — сообщили в агентстве.

По текущим оценкам властей острова, ураган уже успел унести жизни как минимум 12 человек, а на острове Доминика погибло еще 15 людей.

 

 

 



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