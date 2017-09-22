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Армения и Багамы установили дипломатические отношения


В Нью-Йорке министр иностранных дел Республики Армения Эдвард Налбандян и министр иностранных дел Содружества Багамских Островов Даррен Хенфилд 21-го сентября подписали протокол об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, министры выразили надежду, что установление дипломатических отношений поощрит взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами в различных сферах, будет способствовать взаимодействию в международных структурах.



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