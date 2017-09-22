Гаро Пайлан: Турция также должна быть готова к урегулированию отношений с Арменией

Армянин-депутат турецкого парламента Гаро Пайлан намерен уточнить у своего правительства, готова ли Турция к нормализации отношений с Арменией. Как передает «Арменпресс», об этом заявил сам Г. Пайлан, комментируя прозвучавшее на 72-ой сессии Генассамблеи ООН заявление президента С. Саргсяна об объявлении к весне 2018 г недействительными цюрихские протоколы.

«Армяно-турецкие цюрихские протоколы 2009 г. важны, но, начиная с 2015 г., ситуация в Турции все ухудшается и будет еще хуже. Нужно прокладывать дорогу, нужно стараться. Армения готова к нормализации отношений, ее двери открыты, но должна быть готова и Турция. Сейчас диалога нет. Я здесь, чтобы он был. Я вижу, что правительство Армении готово к этому диалогу. Я вернусь и спрошу у нашего правительства, готово ли оно”, - сказал он.

Гаро Пайлан прибыл в Ереван на VI Всеармянский форум “Армения-Диаспора”. Он имел встречи с высокопоставлеными лицами, обсудил вопросы, связанные с армяно-турецкими отношениями. Депутат заявил, что встретится также с членами фракции “Елк”, а также президентом С. Саргсяном.