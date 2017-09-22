Глава МИД Австрии хочет организовать саммит Путина и Трампа в Вене

Нейтральная Австрия может стать местом проведения переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным о вызовах в современной международной политике. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу австрийский министр иностранных дел и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц в преддверии выборов в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) 15 октября.

"Я хотел бы предложить Трампу с президентом России Путиным обсудить на саммите в нейтральной Австрии важнейшие вызовы международной политики", - отметил Курц в ответ на вопрос Австрийского агентства печати, какую тему он хочет поднять в своем первом телефонном разговоре с американским лидером, если по итогам выборов в парламент станет канцлером Австрии.

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии пройдут 15 октября с участием 16 партий и политических движений. Наиболее напряженная борьба за кресло главы кабинета министров и большинство в парламенте развернется между действующим канцлером, председателем Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Кристианом Керном и главой МИД, председателем консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьяном Курцем. Третьим претендентом в гонке за лидерство выступает глава Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе.

Согласно последним опросам общественного мнения, большинство австрийцев готовы голосовать за консервативную АНП и ее лидера Курца. Так, 33% респондентов выступают за АНП, 23% - за АПС, 22% - за СДПА.

Рейтинг популярности 31-летнего Себастьяна Курца в глазах австрийского избирателя растет невероятными темпами, главным образом за счет его призывов полностью прекратить потоки нелегальных мигрантов в Европу и закрыть австрийские границы в случае эскалации миграционного кризиса.

Он также был инициатором введения запрета на ношение паранджи на улице, который начнет действовать в Австрии с октября, и внедрения для всех беженцев программы обязательного изучения немецкого языка и австрийской культуры.





