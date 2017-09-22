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Армения установила дипломатические отношения с Палау и Микронезии


В рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Эдвард Налбандян и министр иностранных дел Палау Фаустина Рехухер-Маруги, 21-го сентября в присутствии президента Палау Томаса Ременгесау, подписали протокол об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в ходе последовавшей за церемонией подписания беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в международных организациях.

Также Эдвард Налбандян и секретарь иностранных дел Федеративных Штатов Микронезии Лорин Роберт подписали протокол об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

В ходе последовавшей за церемонией подписания беседы главы внешнеполитических ведомств отметили, что установление дипломатических отношений предоставит возможность активизировать двусторонние контакты и сотрудничество в рамках международных организаций.



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