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Во взорвавшейся в лондонском метро бомбе были поражающие элементы


Самодельное взрывное устройство, сработавшее 15 сентября на станции лондонского метро Parsons Green, состояло из поражающих элементов и большого количества взрывчатки. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в пятницу сообщила в интервью радиостанции LBC шеф Скотленд-Ярда Крессида Дик.

"Это была очень опасная бомба. Она сдетонировала частично", - сказала она. По словам Дик, в бомбе было "большое количество взрывчатого вещества и она была начинена картечью". "Поэтому все могло быть гораздо хуже", - добавила офицер полиции.

Взрыв в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green произошел 15 сентября. В результате теракта пострадали 30 человек, большинство из них получили ожоги лица, верхних и нижних конечностей. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).



 

 



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