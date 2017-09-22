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Правительство Армении будет содействовать развитию компании по производству “умных” кошельков


Правительство Армении разрешило компании “Эра текнолоджис” – производителю “умных” кошельков развернуть деятельность в СЭЗ “Альянс”, свободной от корпоративных налогов. Как передает  «Арменпресс»,  заместитель министра экономразвития и инвестиций Гарегин Мелконян отметил, что компания реализует инвестиционную программу на 2,3 млн долларов, создаст 15 рабочих мест, а в дальнейшем доведет их до 50.

«В 2018 г компания намерена экспортировать продукции на 0,5 млн долларов, доведя затем до 2 млн долларов”, -  сказал замминистра.

Smart-кошельки имеют сигнальную систему, управляемую на расстоянии, камеру опознавания воров, GPS и др. системы на случай их утери или кражи.

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