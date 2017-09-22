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Новые изменения в Налоговом кодексе создадут благоприятные условия для хозяйствующих субъектов


Правительство внесло изменения в налоговый кодекс. Как передает  «Арменпресс» заместитель министра экономразвития и инвестиций Гарегин Мелконян отметил, что закон определяет:

При невозвращении организации налога в положенный 20-дневный срок начисляется штраф, который выплачивается с 90-ого дня. Проект предлагает сократить срок до 30-и дней. “Тем самым будет созданы более благоприятные условия для хозяйствующих субъектов”, - сказал Г. Мелконян. По его словам, при этом был учтен и зарубежный опыт.

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