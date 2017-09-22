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Эдуард Налбандян встретился с Сергеем Лавровым


Министр ИД РА Э. Налбандян 21 сентября встретился в Нью-Йорке с министром ИД РФ С. Лавровым. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении печати, информации и по связям с общественностью МИД РА.

Во время встречи министры обсудили ход выполнения договоренностей между президентами двух стран, обратились к ряду вопросов  регламента армяно-русских союзнических отношений и 72-ой сессии Генассамблеи ООН.

Э. Налбандян и С. Лавров обратились также к графику предусмотренных в будущем взаимных визитов на высоком уровне.

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