Эдуард Налбандян встретился с Сергеем Лавровым

Министр ИД РА Э. Налбандян 21 сентября встретился в Нью-Йорке с министром ИД РФ С. Лавровым. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении печати, информации и по связям с общественностью МИД РА.

Во время встречи министры обсудили ход выполнения договоренностей между президентами двух стран, обратились к ряду вопросов регламента армяно-русских союзнических отношений и 72-ой сессии Генассамблеи ООН.

Э. Налбандян и С. Лавров обратились также к графику предусмотренных в будущем взаимных визитов на высоком уровне.