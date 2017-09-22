Специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Закавказья и Центральной Азии Джеймс Аппатурай посетит Баку. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает азербайджанское агентство АПА.

Из агентства по разминированию Азербайджана сообщили, что цель визита – участие в мероприятии, организуемым этим агентством 25 сентября в Баку.