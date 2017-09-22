Гаро Пайлан хочет быть мостом армяно-турецких отношений
12:19, 22 Сентябрь, 2017
Армянин-депутат турецкого парламента Гаро Пайлан считает застывший уровень отношений между Арменией и Турцией злом для обеих стран.
Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами прибывший в Армению для участия в форуме “Армения-Диаспора” Г. Пайлан отметил, что это не единственная цель его приезда. Он хочет стать мостом для установления армяно-турецких отношений. “Хочу хоть немного помочь началу диалога”, - сказал он.
Депутат отметил, что во время встреч с высокопоставленными чиновниками в Армении он обсуждал вопросы армяно-турецких отношений.«Я очень рад, что увидел на сей раз Армению очень сильной и уверенной в себе. Мы, демократы, несем большую ответственность, и поэтому я здесь”, - сказал Гаро Пайлан.