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Гаро Пайлан хочет быть мостом армяно-турецких отношений


Армянин-депутат турецкого парламента Гаро Пайлан считает застывший уровень отношений между Арменией и Турцией злом для обеих стран.

Как передает «Арменпресс»,  в беседе с журналистами прибывший в Армению для участия в форуме “Армения-Диаспора” Г. Пайлан отметил, что это не единственная цель его приезда. Он хочет стать мостом для установления армяно-турецких отношений.  “Хочу хоть немного помочь началу диалога”, - сказал он.

Депутат отметил, что во время встреч с высокопоставленными чиновниками в Армении он обсуждал вопросы армяно-турецких отношений.

«Я очень рад, что увидел на сей раз Армению очень сильной и уверенной в себе. Мы, демократы, несем большую ответственность, и поэтому я здесь”, - сказал Гаро Пайлан.

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