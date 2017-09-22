Гаро Пайлан хочет быть мостом армяно-турецких отношений

Армянин-депутат турецкого парламента Гаро Пайлан считает застывший уровень отношений между Арменией и Турцией злом для обеих стран.

Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами прибывший в Армению для участия в форуме “Армения-Диаспора” Г. Пайлан отметил, что это не единственная цель его приезда. Он хочет стать мостом для установления армяно-турецких отношений. “Хочу хоть немного помочь началу диалога”, - сказал он.

Депутат отметил, что во время встреч с высокопоставленными чиновниками в Армении он обсуждал вопросы армяно-турецких отношений.

сказал Гаро Пайлан.