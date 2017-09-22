В Баку стартовала конференция ПА “Евронест”: среди участников – делегация Армении

В столице Азербайджана начала свою работу конференция Парламентской Ассамблеи “Евронест”. В ее работе участвуют глава делегации НС РА, председатель постоянной комиссии НС по внешним вопросам Армен Ашотян и депутат НС Мане Тандилян.

Как передает «Арменпресс», конференция организована комиссией ПА “Евронест” по социальным вопросам, вопросам культуры, образования и гражданского общества и посвящена вопросам парламентского вовлечения в проблемы женского здоровья и гендерного равенства в странах Восточного партнерства.

В работе конференции принимают участие члены национальных делегаций в ПА, депутаты Европарламента, аккредитованные в Азербайджане послы и представители международных организаций.