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В Баку стартовала конференция ПА “Евронест”: среди участников – делегация Армении


В столице Азербайджана начала свою работу конференция Парламентской Ассамблеи “Евронест”. В ее работе участвуют глава делегации НС РА, председатель постоянной комиссии НС по внешним вопросам Армен Ашотян и депутат НС Мане Тандилян.

Как передает  «Арменпресс», конференция организована комиссией ПА “Евронест” по социальным вопросам, вопросам культуры, образования и гражданского общества и посвящена вопросам парламентского вовлечения в проблемы женского здоровья и гендерного равенства в странах Восточного партнерства. 

В работе конференции принимают участие члены национальных делегаций в ПА, депутаты Европарламента, аккредитованные в Азербайджане послы и представители международных организаций.



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