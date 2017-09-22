США выделили на гуманитарную помощь сирийским беженцам еще $700 миллионов

США выделили сирийским беженцам дополнительно 697 миллионов долларов, сообщил госдепартамент.

В частности, 516 миллионов долларов пойдет на помощь беженцам внутри Сирии, 88 миллионов — в Иордании, 35 миллионов — в Турции, 29 миллионов — в Ливане, 15 миллионов — в Ираке, 13 миллионов — в Египте и 2 миллиона — в других странах региона,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Всего с 2012 года США потратили на гуманитарную помощь сирийским беженцам 7,4 миллиарда долларов.

Заявление госдепа приурочено к проходящей в Нью-Йорке Генеральной ассамблее ООН.