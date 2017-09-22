Джастин Трюдо: Канада намерена в будущем углубить сотрудничество с Арменией

Премьер Канады Джастин Трюдо поздравил Армению и армянский народ с Днем независимости.

Как передает «Арменпресс», в поздравительном послании говорится: “Мы присоединяемся к народу Армении и армянам всего мира, празднуя 26-летие независимости. Канада и Республика Армении имеют динамичные и дружеские отношения, основанные как на общих ценностях справедливости, демократии, свободы, так и на членстве в международных организациях, во “Франкофонии”.

Канада намерена продолжать работу с Арменией для усиления и углубления сотрудничества между двумя странами вокруг глобальных и региональных проблем, в том числе, изменения климата, торговли, инвестиций, мира и безопасности.

Премьер Канады подчеркнул, что поликультурализм - одна из сильных сторон страны и причина гордости. “Я высоко оцениваю готовность армянской общины Канады приветствовать эмигрировавших из Сирии тысяч своих собратьев. Вместе приветствуя прибывших, мы усиливаем свои общины”, - отметил он, еще раз от своего имени и от имени своей супруги Софи поздравив с Днем независимости Армении.