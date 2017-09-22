В штаб-квартире Совета Европы отметили 26-летие независимости Армении

В штаб-квартире Совета Европы 21 сентября состоялось мероприятие, посвященное Дню независимости Армении, организованное постоянным представительством РА в СЕ. Об этом сообщили «Арменпресс» в управлении печати, информации и по связям с общественностью МИД РА.

На мероприятии присутствовали генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд, председатель ЕСПЧ Гидо Раймонди, судьи ЕСПЧ, послы и дипломаты из стран-членов СЕ и стран-наблюдателей, Генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий, духовные отцы армянской церкви, представители армянских общин.

С приветственным словом к собравшимся обратился посол Армении, постоянный представитель в СЕ Паруйр Ованнисян, рассказавший о пути, избранном Арменией со дня независимости, ведущем к долговременному и устойчивому демократическому развитию страны.

Обатившись к уровню вовлеченности Армении в структуры СЕ, посол подчеркнул: “Сотрудничество Армении с СЕ - результат плодотворного и последовательного диалога.

Совет Европы был и остается надежной опорой Армении в деле укрепления демократии, прав человека и превалирования закона. Не случайна экспертная помощь СЕ в реформировании конституции РА, в результате которой в стране осуществляются законодательные изменения”.

Генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд, поздравляя с днем независимости Армении, обратился к сотрудничеству между РА и СЕ и его результатам. В своем поздравлении Т. Ягланд остановился на паспортах Нансена и судьбе спасенных таким образом тысяч армян: “Если мы будем думать о судьбах народов, то такие вещи будут повторяться. Это было сделано после трагедии и спасло жизни полмиллиона людей. Паспорта были признаны более чем 50 странами и эти люди получили возможность пересечь границы и спастись от гибели”.

В завершение встречи выступил лауреат ряда премий армянский танцевальный ансамбль “Возрождение” из г. Страсбурга.