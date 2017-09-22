Постпред США при ООН заявила, что не хочет быть госсекретарем
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что не хочет быть госсекретарем США, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Нет, не хочу", — заявила Хейли на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее в СМИ проходили сообщения о том, что действующий госсекретарь США Рекс Тиллерсон может уйти в отставку, а его место займет Хейли.
"Я просто пытаюсь хорошо делать свою работу и отвечать за нее. Я пытаюсь информировать американский народ обо всем, что я знаю. Я пытаюсь служить президенту этой страны (США) как можно лучше. Если люди хотят думать об этом что-то другое, то это их дело, и я не трачу на это время", — добавила Хейли.