Немецкие политики накануне выборов получили конверты с белым порошком

Несколько немецких политических деятелей получили по почте конверты с неизвестным белым порошком. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечается, среди них оказались премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза Хорст Зеехофер, лидер парламентской фракции «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт, депутат бундестага от этой же партии Ханс-Кристиан Штребеле и некоторые другие политики. Помимо этого, аналогичное письмо также получил муж канцлера ФРГ Ангелы Меркель Иоахим Зауэр.

После проведенной проверки полиция заявила, что порошок не представляет опасности. На фото, опубликованном Хансом-Кристианом Штребеле в Twitterвидно, что к нему прилагаются письмо на арабском языке и лезвие. Надпись на листке бумаги переводится как «смертельно опасно, не трогать, сибирская язва и Бог велик».

Выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября.