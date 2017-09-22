Премьер обеспокоен темпами развития сельского хозяйства

Сельское хозяйство признано правительством одной из приоритетных сфер, и исполнительная власть считает необходимым выявление потенциала сельских общин, создание необходимых условий для их развития и эффективного применения. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер К. Карапетян на заседании правительства, добавив, что в последние месяцы ситуация стала тревожной и необходимо обеспечить исполнение анализа учета формирующегося валового продукта.

“Особенно важно это для развития общин, чтобы оценка валового продукта стала прогнозируемой и поддающейся учету”, - сказал премьера.

Исходя из этого, премьер-министр поручил министрам сельского хозяйства, территориального управления и развития, а также главам областей и руководителю Нацстатслужбы в двухнедельный срок подвести итоги и представить правительству информацию по анализу показателей сельского хозяйства, в том числе с указанием причин снижения.

Премьер отметил, что за январь-август 2017 г., по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., зафиксирован рост во всех сферах, кроме сельского хозяйства и строительства.

сказал К. Карапетян.