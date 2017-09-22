Аронян: счастлив, что смог завоевать путевку на турнир претендентов

Лидер сборной Армении по шахматам Л. Аронян рассказал о своем выходе в финал кубка мира по шахматам.

“Я счастлив, потому что смог завоевать путевку на турнир претендентов. Бонусом будет и финал. К тай-брейку специально не готовился. В таких играх нужно только быть уверенным в своих силах. И я, и Лаграв играли на нервах”, - приводит «Арменпресс» слова Ароняна на сайте Chess-news.

На розыгрыше в Тбилиси состоялись партии тай-брейка. Аронян сначала проиграл Лаграву черными, затем победил белыми. 3-я, 4-я, 5-я и 6-я блиц-игры завершились вничью. На последнем этапе – “армагеддоне” Аронян выиграл белыми и вышел в финал.

22 сентября – день отдыха. Согласно уставу ФИДЕ, шахматисты, занявшие первую и вторую строчки в розыгрыше кубка мира, получают право участия в турнире претендентов. Общий призовой фонд составляет 1 600 000 долларов США. -