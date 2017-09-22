По меньшей мере 15 человек погибли и еще 20 пропали без вести после удара урагана "Мария" по острову Доминика в Карибском море, сообщил премьер-министр Доминики Рузвельт Скеррит.

Он назвал чудом, что жертвами стихии не стали сотни человек.

Урагану "Мария" была присвоена четвертая категория опасности. Он разрушил или повредил сотни домов на острове. Потом ураган перекинулся на Пуэрто-Рико, оставив весь остров без электричества, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Скеррит рассказал, что последние 24 часа он провел, исследуя с воздуха повреждения, вызванные сильным штормом.

"Это был свирепый ураган. Мы никогда не видели таких разрушений", - заявил премьер.

Дома и школы разрушены, телекоммуникации отрезаны, а в главной больнице острова по-прежнему нет электричества, добавил он.

Премьер добавил, что острову нужна "любая помощь, которую мир может предложить".